Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, tổ chức thi hành và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu, trao đổi 3 chuyên đề trọng tâm về quy trình, kỹ năng xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; nghiệp vụ tổ chức thi hành văn bản QPPL; những quy định của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL và Nghị định số 250/2026/NĐ-CP về kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc cập nhật các quy định mới; hướng dẫn quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện; kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; xác định hình thức, thẩm quyền, trình tự xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý văn bản sau khi thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản; thẩm quyền, thời hạn thực hiện hợp nhất, kỹ thuật trình bày và đăng tải văn bản hợp nhất.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng thảo luận, giải đáp những thắc mắc về các vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng văn bản QPPL, kiểm tra rà soát, hệ thống hóa, tổ chức thi hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, trao đổi về những bất cập vướng mắc trong thực tiễn, đề xuất những nội dung mới cần tiếp tục cụ thể hoá hướng dẫn, triển khai trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị tập huấn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu và thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật ở địa phương.