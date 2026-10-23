Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ 18 xã

Đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: THỊ BHỐ

Tham dự lớp tập huấn có Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thị Kim Hoa, cùng các cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đến từ 18 xã, gồm: Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành và Phước Hiệp.

Tại chương trình, báo cáo viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Thành ủy truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm: nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nghiệp vụ về tổ chức đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ.

Nội dung tập huấn quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và thành phố. Học viên được hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ thẩm định, xác minh tiêu chuẩn chính trị, kê khai lý lịch theo mẫu mới; kỹ năng quản lý, số hóa dữ liệu hồ sơ đảng viên.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm là nghiệp vụ đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành. Chương trình dành nhiều thời gian để học viên thảo luận và đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, Ban Tổ chức Thành ủy kỳ vọng sẽ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tham mưu cho đội ngũ cán bộ 18 xã; qua đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.