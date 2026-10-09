Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Văn Lượm định hướng tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hội nghị, đại biểu được truyền đạt, bồi dưỡng các chuyên đề: Những nội dung cơ bản, điểm mới trong các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác tổ chức đảng và công tác đảng viên; Một số nội dung, điểm mới về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.

Đồng thời, hội nghị phổ biến các văn bản quan trọng, gồm: Hướng dẫn số 05-HD/VPTW ngày 27/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 06-HD/VPTW ngày 29/5/2026 về lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành; Hướng dẫn số 09-HD/VPTW ngày 3/6/2026 về xử lý văn bản điện tử trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Buổi tập huấn nhằm phổ cập những quy định và điểm mới của Trung ương vừa ban hành. Qua đó, giúp cán bộ thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy, bí thư các tổ chức đảng trực thuộc, cấp ủy viên phụ trách công tác văn phòng cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng cập nhật kịp thời nội dung mới.