Tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2026

Các đại biểu tham gia tham tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/10.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề, gồm: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, tổ chức dữ liệu, xây dựng câu lệnh và hỗ trợ soạn thảo văn bản; ứng dụng NotebookLM trong đọc, khai thác, tổng hợp, so sánh văn bản và xây dựng tài liệu nghiệp vụ; kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; kỹ năng tổ chức, phục vụ hội nghị, hội thảo và thực hiện công tác lễ tân, ngoại giao.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tham mưu, tổng hợp, giúp việc và phục vụ HĐND các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, công chức văn phòng được truyền đạt kỹ năng tổ chức, phục vụ hội nghị, hội thảo và thực hiện công tác lễ tân, ngoại giao.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Chính - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động của HĐND các cấp. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn phòng cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.

Đồng chí đề nghị các học viên nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tích cực thực hành; chủ động liên hệ các nội dung tập huấn với nhiệm vụ thực tế tại cơ quan, đơn vị; lựa chọn những nội dung phù hợp để áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.