Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ 19 xã, phường

Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nghiệp vụ về tổ chức đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ.

Các học viên được quán triệt, hướng dẫn những nội dung mới theo Quy định số 199-QĐ/TW ngày 15/6/2026, Quy định số 210-QĐ/TW ngày 1/8/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 19/8/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về thẩm định, thẩm tra, xác minh những vấn đề chính trị đối với cán bộ, đảng viên; hướng dẫn kê khai lý lịch theo các biểu mẫu mới.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cập nhật các quy định về thi hành Điều lệ Đảng, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong thi hành Điều lệ Đảng; bồi dưỡng kỹ năng số hóa, tạo lập và quản lý dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử; rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên.

Các học viên cũng được bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quý và hằng năm, gắn với các quy định, hướng dẫn mới của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương.