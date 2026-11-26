Tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng nhận diện, phát hiện và lên tiếng khi bị bạo lực gia đình hoặc chứng kiến hành vi bạo lực gia đình; quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Đồng thời, được phổ biến các văn bản mới của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Các học viên dự tập huấn.

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; thống nhất phương pháp triển khai, nâng cao hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực gia đình ngay từ cơ sở, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.