Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và quán triệt các nội dung liên quan

Tham dự lớp tập huấn có 85 học viên là chỉ huy, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Các học viên dự lớp tập huấn

Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - 18/9. Tại đây, các học viên được phổ biến một số chuyên đề về: quy định của Luật PCCC và CNCH năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH".

Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn

Các học viên tham dự tập huấn

Các học viên cũng được truyền đạt, quán triệt một số nội dung gồm: trách nhiệm của UBND cấp xã; quy trình và nội dung thực hiện kiểm tra về PCCC; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; điều tra, giải quyết vụ cháy; công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH; Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ quy định việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Các học viên tham dự tập huấn

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ chỉ huy, cán bộ làm công tác kiểm tra về PCCC trên địa bàn tỉnh kịp thời cập nhật kiến thức pháp luật, các quy định mới, kỹ năng nghiệp vụ; thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, đồng thời đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia PCCC, CNCH" trên địa bàn.