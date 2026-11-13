Tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học và xây dựng các mô hình học tập

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên trao đổi, hướng dẫn những nội dung trọng tâm về công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập. Trong đó, tập trung vào nghiệp vụ báo chí, công tác thông tin, tuyên truyền và kỹ năng viết tin, bài; công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội và hội viên; phương pháp vận động, phát triển quỹ khuyến học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Bên cạnh đó, hội nghị dành thời gian hướng dẫn quy trình xây dựng, đánh giá, công nhận các mô hình học tập; triển khai, sử dụng phần mềm congdanhoctap.vn phục vụ công tác quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các mô hình học tập. Đây là những nội dung thiết thực, góp phần giúp đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở nắm vững quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong tình hình mới.

Nhà báo Lê Hồng Khanh - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao đổi, quán triệt chuyên đề báo chí, công tác thông tin, tuyên truyền và kỹ năng viết tin, bài cho các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các mô hình học tập tại cơ sở. Nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác vận động hội viên, xây dựng quỹ khuyến học, duy trì và nhân rộng các mô hình được chia sẻ. Qua đó, các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Các đại biểu tiếp thu, thực hành các chuyên đề được trao đổi, chia sẻ tại chương trình tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở được cập nhật kiến thức, củng cố kỹ năng nghiệp vụ và có thêm cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ. Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp, thống nhất về phương pháp tổ chức thực hiện công tác Hội giữa các địa phương.