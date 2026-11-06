Tập huấn nghiệp vụ công tác hiến máu tình nguyện tại xã Khánh Vĩnh

Ngày 6-11, tại xã Khánh Vĩnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hiến máu tình nguyện cho 50 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức về lịch sử phong trào Chữ thập đỏ; công tác hội, hội viên, văn phòng; chuyển đổi số và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động nhân đạo. Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn kỹ năng vận động nguồn lực, thu hút thanh niên, tình nguyện viên tham gia hoạt động hội và công tác truyền thông. Đồng thời, được trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; cách thức tổ chức và phát triển lực lượng hiến máu tại cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức và triển khai các hoạt động hiến máu tình nguyện tại địa phương; góp phần vận động ngày càng nhiều người tham gia hiến máu, bảo đảm nguồn máu phục vụ kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.