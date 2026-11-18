Đại sứ Vũ Quang Minh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao truyền đạt, hướng dẫn các đại biểu các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, hướng dẫn 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: Kỹ năng xây dựng “thương hiệu địa phương” và những khuyến nghị đối với tỉnh Phú Thọ; Lễ tân ngoại giao - những nguyên tắc cơ bản và các điều cấm kỵ cần tránh; Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu và những gợi mở cho tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác đối ngoại năm 2026.

Nội dung tập huấn tập trung cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương; nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nghi thức, lễ tân đối ngoại. Đồng thời, cập nhật thông tin về quan hệ hợp tác quốc tế, định hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu Âu.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức và triển khai các hoạt động đối ngoại; tăng cường tính chủ động, hiệu quả trong công tác thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Phú Thọ.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.