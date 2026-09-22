Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các chuyên đề, nội dung chính: Nghiệp vụ công tác chính sách, pháp luật và quan hệ lao động, trong đó trọng tâm là các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, công tác đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn; công nhận sáng kiến cho công nhân, lao động. Truyền đạt nghiệp vụ công tác chính sách, pháp luật và quan hệ lao động; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, vận động trong tình hình mới. Quy trình thành lập và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng; quy trình, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao đổi với các học viên tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn đã trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động.