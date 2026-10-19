Tập huấn nghiệp vụ Công tác 35 cho cán bộ đoàn năm 2026.

Tại hội nghị, các học viên được nghiên cứu, trao đổi về những chuyên đề: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, được trang bị phương pháp tư duy phản biện, kỹ năng lập luận chính trị và nâng cao năng lực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác này.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cách nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng, tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng chống phá; các quy định pháp luật về an ninh mạng và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội trong phòng, chống thông tin xấu, độc.

Cán bộ đoàn cơ sở tham gia hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; tăng cường khả năng nhận diện, chủ động xử lý và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.