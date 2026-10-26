Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 các cấp

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Dương Minh Dũng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên Trung ương Nguyễn Thị Loan hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Ban Công tác 35 xã, phường. Đồng thời, các đại biểu được báo cáo viên Trung tâm 286 - Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng giới thiệu một số mã nguồn mở khai thác một số thông tin trên không gian mạng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên Trung ương Nguyễn Thị Loan tập huấn nghiệp vụ cho Ban Công tác 35 cấp xã. Ảnh: Nhất Phương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Dũng nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhất Phương

Trong năm 2026, Bộ Chính trị đã ban hành 2 văn bản quan trọng về công tác chính trị, tư tưởng, đó là Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22-8-2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, trong đó nêu cụ thể các nhiệm vụ cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi lực lượng tham mưu phải nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng tham mưu.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Công tác 35 xã, phường đã có nhiều nỗ lực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; từng bước tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 35.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhất Phương

Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Công tác 35 xã, phường tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, chủ động, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Duy trì thực hành diễn tập lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp, câu chuyện hay đẩy lùi thông tin xấu, độc.

Đồng chí Dương Minh Dũng chúc mừng 5 tập thể được trao Bằng khen của UBND thành phố có thành tích xuất sắc trong diễn tập lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: Phương Hằng

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026, gồm: Trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự thành phố; Ban Công tác 35 Đảng ủy phường Xuân Lộc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai và Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy.