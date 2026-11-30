Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thành phố đã tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 6 ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, tập huấn chuyên sâu cho khoảng 860 cán bộ, công chức cấp xã. Nội dung tập trung vào những lĩnh vực mới được phân cấp, phân quyền như: đất đai, quy hoạch - xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tài chính - kế toán, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Cùng với đó, Sở Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện tham mưu UBND thành phố xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao và Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030…