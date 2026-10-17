Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Theo kế hoạch, trong tháng 10-2026, nút giao Tân Hiệp kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác. Việc đưa nút giao này vào khai thác được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 51 vốn đang quá tải.