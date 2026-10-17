Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở
Ngày 14-10, tại trụ sở Hội Nông dân thành phố (phường Trấn Biên), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Gần 4 ngàn cán bộ chuyên trách công tác tại cơ quan ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; trưởng ban công tác Mặt trận; trưởng, phó chi hội, chi đoàn các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo các ban thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố truyền đạt nội dung về công tác giám sát của ban giám sát đầu tư của cộng đồng, ban thanh tra nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202610/tap-huan-nghiep-vu-cho-can-bo-mat-tran-co-so-da06c6b/