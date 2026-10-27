Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo

Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, cùng cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ Mặt trận Tổ quốc.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi những nội dung trọng tâm về cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quy trình kiện toàn, bổ sung, thay thế nhân sự trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu; quy trình giám sát, phản biện xã hội và xử lý vi phạm trong hệ thống Mặt trận.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp; kỹ năng vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cũng được trao đổi, giải đáp, góp phần giúp đội ngũ cán bộ nắm vững quy định và vận dụng phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và vận dụng hiệu quả những nội dung đã được tập huấn vào thực tiễn công tác. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức trong quản lý, sử dụng, lưu trữ tài liệu; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo ngay từ cơ sở.