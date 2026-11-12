Tập huấn nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Biên phòng

Quang cảnh lớp tập huấn.

Sáng 12/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền ở các đơn vị cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ báo chí; phương pháp phát hiện đề tài, lựa chọn nội dung, xây dựng tin, bài phản ánh hoạt động công tác biên phòng; kỹ năng viết tin ngắn, bài phản ánh, ghi nhận ý kiến nhân vật, chụp ảnh và khai thác thông tin phục vụ công tác tuyên truyền.

Các học viên cũng được chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại đơn vị.