Tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến kiến thức về bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn lồng ghép giới trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Giảng viên trao đổi với học viên.

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực triển khai công tác bình đẳng giới cho đội ngũ công chức cấp xã, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.