Sáng 26-10, tại tỉnh Khánh Hòa, Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, lồng ghép giới trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và gần 100 công chức cấp xã làm công tác bình đẳng giới và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI), phụ nữ có nguy cơ trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ ở cơ sở chưa được tập huấn đầy đủ về kiến thức bình đẳng giới.

Để giải quyết triệt để các thách thức trên, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vĩ mô như: Thay đổi tư duy chính sách, chuyển từ quan điểm "bảo vệ phụ nữ" sang "thúc đẩy bình đẳng giới" và nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua các chính sách chủ động; quản lý ngân sách có trách nhiệm giới; chuyển đổi số và an sinh xã hội bao trùm có tính tới đặc thù giới; tăng cường quản lý nhà nước và truyền thông thay đổi hành vi.

Trong chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nội vụ sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Đào tạo lồng ghép giới cho cán bộ cấp xã; lồng ghép chỉ tiêu lao động, việc làm vào các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường dự báo nghề và hỗ trợ trung tâm dịch vụ việc làm tại cơ sở; lồng ghép vấn đề giới theo từng ngành, lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa và du lịch, kinh tế và sinh kế, y tế và an sinh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà cho biết, tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn hiện đại, giàu đẹp, giàu bản sắc, phát triển bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội; chú trọng giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại tỉnh.

Hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực đối với việc tiếp tục bảo đảm bình đẳng giới, lồng ghép giới trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà đề nghị các đại biểu chuyển hóa kiến thức được tập huấn thành các mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Một đại biểu trao đổi với báo cáo viên tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến các kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn lồng ghép giới trong triển khai công tác giảm nghèo.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai, nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tin, ảnh: N.V