Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý

Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý.

Tại hội nghị, 80 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các luật sư, trợ giúp viên pháp lý được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề: Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) ngày 20/6/2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTCTANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành, phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Đồng thời, tập trung trao đổi, thảo luận các tình huống pháp luật, giải đáp những thắc mắc trong thực tiễn thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về TGPL và bồi dưỡng kỹ năng thực hiện TGPL cho đội ngũ người thực hiện TGPL; cập nhật kiến thức pháp luật về TGPL, kỹ năng phối hợp TGPL cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Sơn La.