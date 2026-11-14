Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận Một cửa

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Trường Giang

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh, các phòng, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBND tỉnh; Bộ phận Một cửa của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Ninh Bình; đại diện công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm PVHCC của 39 xã, phường (khu vực Ninh Bình cũ).

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu đối với công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng cao. Đội ngũ cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa không chỉ cần nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải thành thạo kỹ năng số, hướng dẫn rõ ràng và kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phúc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh phát biểu.

Vì vậy, công chức, viên chức dự tập huấn cần chủ động trao đổi những khó khăn, tình huống phát sinh tại đơn vị, nhất là tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến; vướng mắc trong hướng dẫn, số hóa; chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ; vận dụng kiến thức vào công việc, chia sẻ với đồng nghiệp tại đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ cần được tổng hợp, phản ánh kịp thời để phối hợp tháo gỡ.

Hội nghị tập huấn tập trung vào 5 chuyên đề, các báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trên môi trường điện tử thuộc lĩnh vực Công an, Nông nghiệp và Môi trường; cập nhật nghiệp vụ kiểm soát TTHC, đánh giá công tác cải cách TTHC; tìm hiểu việc ứng dụng Kiosk thông minh, trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo và các tiện ích hỗ trợ thực hiện dịch vụ công.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung giải đáp những thắc mắc về việc được hướng dẫn TTHC, như: cấp phiếu lý lịch tư pháp, xác nhận thông tin về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Cấp hộ chiếu phổ thông; nhóm TTHC về đất đai… không thuộc thẩm quyền cấp xã.

Đồng thời hội nghị cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.