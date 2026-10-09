Tập huấn nâng cao năng suất, chất lượng gắn với chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Vũ Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa không chỉ là thước đo hiệu quả hoạt động mà trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước. Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, làm cầu nối hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận chính sách của tỉnh, triển khai các tiêu chuẩn chất lượng và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; đồng thời giới thiệu các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng gắn với ISO điện tử và Trí tuệ nhân tạo; các công cụ cải tiến năng suất trên nền cơ sở dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, các chuyên gia, báo cáo viên đến từ Công ty TNHH Tư vấn chất lượng và phát triển Công nghệ (iDAS) và Tổ chức GSR (Hàn Quốc) trao đổi về vai trò của năng suất, chất lượng đối với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; nhận diện những điểm yếu phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất; hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng trên nền cơ sở dữ liệu, đồng thời trình diễn nền tảng eISO và ứng dụng AI trong hỗ trợ lãnh đạo điều hành, phân tích dữ liệu, cảnh báo vấn đề và từng bước hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất.

Hội nghị là bước cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh về Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030. Những thông tin, kiến thức truyền tải tại hội nghị giúp các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực ứng dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý chất lượng và công nghệ mới, góp phần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.