Tập huấn nâng cao năng lực về chu trình chăm sóc thay thế trẻ em trong môi trường gia đình

Thảo luận nhóm trong khuôn khổ hội nghị.

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11, khóa tập huấn là hoạt động nhân văn nhằm chuyển đổi từ chăm sóc tập trung sang tạo điều kiện để trẻ được sống trong môi trường gia đình an toàn, ổn định và yêu thương thực hiện theo Dự án “Tăng cường chăm sóc thay thế trong môi trường gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2028”.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Hiện, TP. Huế có 276.808 trẻ em (chiếm 24,7% dân số), trong đó có 4.205 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hơn 650 em đang được nuôi dưỡng tại 19 cơ sở bảo trợ xã hội và hàng nghìn trẻ khác nhận trợ cấp tại cộng đồng.

Để mô hình triển khai bền vững, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu giữ vai trò quyết định. Nội dung tập huấn gồm hướng dẫn quy trình đánh giá trẻ em và gia đình trước khi bố trí chăm sóc thay thế; tìm hiểu nhu cầu, cảm xúc và hoàn cảnh của trẻ; đánh giá năng lực, độ phù hợp của gia đình tiếp nhận; nhận diện nguy cơ tiềm ẩn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ chính xác.

Thông qua chương trình, đội ngũ nhân viên công tác xã hội và cán bộ cơ sở được trang bị thêm kỹ năng thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tham vấn, bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em trên địa bàn.