Trong 2 ngày 27 và 28-11, tại phường Ninh Chử, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức và năng lực về chỉ dẫn địa lý, quản lý nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị” cho hơn 80 học viên là đại diện các cơ quan quản lý, hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ dân các xã, phường: Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Phước Dinh, Phước Hữu, Mỹ Sơn, Ninh Hải và Vĩnh Hải.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những nội dung trọng tâm về khung pháp lý bảo hộ chỉ dẫn địa lý; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nha đam. Đồng thời, học viên được hướng dẫn chi tiết quy trình kiểm soát chất lượng, thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý tem nhãn và cách thức tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị khép kín.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Hội nghị còn trao đổi trực tiếp, tháo gỡ những khó khăn thực tế trong khâu kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và phòng, chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ dân trồng nha đam được trang bị thêm kiến thức và công cụ quản trị tài sản trí tuệ thiết thực; qua đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ danh tiếng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nha đam bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.