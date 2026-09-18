Tập huấn nâng cao năng lực vận hành địa chỉ tin cậy cộng đồng

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn có thành viên ban quản lý địa chỉ tin cậy cộng đồng tại 19 xã: Quảng Lâm, Nam Quang, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Cô Ba, Xuân Trường, Huy Giáp, Thành Công, Thông Nông, Trường Hà, Tổng Cọt, Nam Tuấn, Minh Khai, Thạch An, Phục Hòa, Độc Lập, Trà Lĩnh, Quang Trung, Đàm Thủy.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn cách thức vận hành địa chỉ tin cậy cộng đồng sau sáp nhập tổ, xóm; quy trình hỗ trợ, tư vấn và kiến thức pháp luật liên quan. Đồng thời, thực hành xử lý các tình huống nhằm nâng cao kỹ năng quản lý cảm xúc, phòng ngừa tự tử; phát hiện, lên tiếng và hỗ trợ người bị bạo lực tiếp cận các dịch vụ xã hội; kỹ năng vận hành và truyền thông về địa chỉ tin cậy cộng đồng.