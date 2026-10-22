Tập huấn nâng cao năng lực tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng gần 100 đại biểu đến từ Trường Cao đẳng Lai Châu, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, công chức phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Sỹ Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Sỹ Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước nhấn mạnh: Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và nhà nước. Hoạt động này góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, đồng thời hỗ trợ giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định số 1190/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo định hướng này, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gắn với mô hình “vòng tuần hoàn lao động”, hướng tới giúp người lao động học nghề, rèn luyện tác phong, tích lũy vốn và kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành hợp đồng, người lao động có thể trở về quê hương lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định vai trò của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Lai Châu quan tâm triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm ở nước ngoài. Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Giảng viên thông tin về tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và một số thị trường lao động trong khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn chuyên đề về tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và một số thị trường lao động trong khu vực; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này; kỹ năng tư vấn, nhận diện rủi ro và phối hợp bảo vệ người lao động; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; thông tin thị trường lao động Đài Loan và châu Âu. Các đại biểu cũng được trao đổi, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ địa phương và người làm công tác tư vấn được nâng cao kiến thức pháp luật, nắm bắt thông tin về các thị trường lao động an toàn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và châu Âu; tìm hiểu quy trình tham gia các chương trình phi lợi nhuận, chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, trang bị kỹ năng tư vấn, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, hướng dẫn người lao động lựa chọn chương trình phù hợp, hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.