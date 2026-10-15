Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Các cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham dự tại chương trình tập huấn

Chương trình tập huấn diễn ra trong hai ngày 15 và 16/10. Tại đây, các báo cáo viên đã phổ biến, cập nhật thông tin về các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có mặt trên thị trường Việt Nam, trong đó tập trung vào sự thay đổi về mẫu mã, thành phần dung dịch; cập nhật các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này.

Các cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham dự tại chương trình tập huấn

Cùng đó, các đại biểu được tập huấn nâng cao năng lực truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; trao đổi về phương pháp truyền thông, cách thức cung cấp thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn sử dụng tài liệu giáo dục lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục; thảo luận, trao đổi và giải đáp những vấn đề liên quan đến các chuyên đề tập huấn.

Các cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham dự tại chương trình tập huấn

Thông qua chương trình, giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông và phương pháp lồng ghép giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá trong hoạt động dạy học. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.