Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội và giáo dục kỹ năng cho học sinh

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-10), với sự tham gia của hơn 250 cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Hội, Đội, giáo viên phụ trách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, câu lạc bộ và tư vấn học đường tại các cơ sở giáo dục.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Điểm

Chương trình tập huấn gồm 2 nội dung chính: Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các câu lạc bộ trong trường học; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng, phòng chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật.

Thông qua các chuyên đề, đội ngũ cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng năng lực thiết kế, tổ chức và đánh giá hoạt động giáo dục; nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường học đường. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia, rèn luyện kỹ năng và hình thành lối sống tích cực.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công nhấn mạnh yêu cầu gắn nội dung tập huấn với thực tiễn trường học, tăng cường thảo luận, thực hành, xử lý tình huống và xây dựng các giải pháp có thể áp dụng ngay tại đơn vị. Các hoạt động giáo dục phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm an toàn, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích sự tham gia tích cực của học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các đại biểu sau tập huấn chủ động tham mưu triển khai nội dung phù hợp với điều kiện từng cơ sở giáo dục; chú trọng duy trì hoạt động thường xuyên, đánh giá hiệu quả và nhân rộng những mô hình thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nhân văn.