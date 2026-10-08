Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ Hội LHPN các cấp

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, cán bộ Hội LHPN các cấp 7 tỉnh: Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên và Tuyên Quang được cung cấp những kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới; kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch; đồng thời được hướng dẫn phương pháp giám sát, phản biện xã hội đối với các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới. Bên cạnh đó, hội nghị tập trung trao đổi về vai trò của tổ chức Hội trong lên tiếng, bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ xâm hại, bạo lực và các vấn đề phát sinh trong tình hình mới.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng, từ đó chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.