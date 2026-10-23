Tập huấn nâng cao năng lực số cho hội viên cựu chiến binh

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, 108 cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Yên Bái được hướng dẫn kỹ năng xây dựng, quản lý và sử dụng các nhóm zalo, facebook phục vụ công tác điều hành, trao đổi thông tin, báo cáo; nhận diện thông tin xấu độc và bảo vệ tài khoản cá nhân, phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, hướng dẫn cách quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản của hội viên và địa phương trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế gia đình.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Đại diện VNPT Lào Cai hướng dẫn kỹ năng xây dựng, quản lý và sử dụng các nhóm zalo, facebook phục vụ công tác điều hành, trao đổi thông tin, báo cáo cho hội viên cựu chiến binh.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh ra mắt mô hình “Chi hội Cựu chiến binh số” phường Yên Bái, tạo tiền đề số hóa công tác quản lý hội viên và đổi mới toàn diện phương thức sinh hoạt Hội tại cơ sở.

Hội nghị góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh; phát huy vai trò gương mẫu của hội viên trong chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ vào công tác Hội và đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.