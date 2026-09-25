Tập huấn nâng cao năng lực quản trị kinh tế địa phương

Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án DCCI Lào Cai, trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai”, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia (Dự án GREAT 2 Lào Cai).

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia tập trung trao đổi những vấn đề đặt ra đối với quản trị địa phương trong bối cảnh mới, nhất là phân cấp, phân quyền gắn với minh bạch và trách nhiệm giải trình; yêu cầu tăng trưởng đi đôi với chất lượng, bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên kinh tế tư nhân, kinh tế số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; lồng ghép bình đẳng giới và phát triển bao trùm trong điều hành kinh tế.

Các chuyên gia truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Nội dung trọng tâm là phát huy vai trò của DCCI như công cụ hỗ trợ điều hành và thúc đẩy cải cách thực chất, trong đó các chuyên gia đã trao đổi về cách sử dụng kết quả DCCI trong giám sát, đánh giá, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số; tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng điều hành kinh tế địa phương và cải thiện môi trường kinh doanh.

Bên cạnh phần trình bày của các chuyên gia, chương trình đã dành thời lượng để học viên thực hành phân tích kết quả DCCI Lào Cai năm 2025.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được bổ sung kiến thức, phương pháp phân tích và khai thác kết quả DCCI, qua đó phục vụ công tác tham mưu, điều hành và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới.