Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND và chuyên viên phòng văn hóa - xã hội các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

Tiến sĩ Đỗ Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam truyền đạt nội dung chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 17/8/2026 để cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều phối trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (14 và 15/11), các học viên được các báo cáo viên truyền đạt hai chuyên đề: Công tác quản lý, điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa - Các nội dung về bảo tồn và phát triển văn hóa; Truyền thông văn hóa trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, ứng dụng trong triển khai tại Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, báo cáo viên giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và hướng dẫn việc đề xuất danh mục nội dung, nhiệm vụ năm 2027 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 20262035 theo Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ.