Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi
Ngày 17/9, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng năm 2026. Lớp tập huấn có 90 học viên đến từ 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh tham dự.
Trong chương trình, các học viên được truyền đạt một số nội dung gồm: tuyên truyền nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phổ biến các quy định mới của pháp luật về thủy lợi; hướng dẫn thành lập, tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở; công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; quy trình, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ và một số nội dung cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.
Tại lớp tập huấn, báo cáo viên cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ về thủy lợi...
Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật các quy định của pháp luật về thủy lợi; trao đổi về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình; quản lý an toàn đập, hồ chứa; quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình cũng như sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả...
Theo kế hoạch, từ ngày 22/9 - 6/10, Chi cục Thủy lợi tiếp tục mở thêm 3 lớp tập huấn với nội dung tương tự cho các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.
Theo kết quả rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.361 công trình trình thủy lợi, trong đó có 174 đập, hồ chứa. Hằng năm phục vụ tưới cho trên 50.000 ha diện tích cây trồng, góp phần chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tap-huan-nang-cao-nang-luc-quan-ly-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-5104682.html