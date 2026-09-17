Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi thông tin một số nội dung tại lớp tập huấn

Trong chương trình, các học viên được truyền đạt một số nội dung gồm: tuyên truyền nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phổ biến các quy định mới của pháp luật về thủy lợi; hướng dẫn thành lập, tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở; công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; quy trình, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ và một số nội dung cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Ban Tổ chức tổ chức một số nội dung tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ về thủy lợi...

Báo cáo viên truyền đạt một số nội dung tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật các quy định của pháp luật về thủy lợi; trao đổi về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình; quản lý an toàn đập, hồ chứa; quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình cũng như sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả...

Các học viên tiếp thu các nội dung được truyền đạt tại lớp tập huấn

Theo kế hoạch, từ ngày 22/9 - 6/10, Chi cục Thủy lợi tiếp tục mở thêm 3 lớp tập huấn với nội dung tương tự cho các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.361 công trình trình thủy lợi, trong đó có 174 đập, hồ chứa. Hằng năm phục vụ tưới cho trên 50.000 ha diện tích cây trồng, góp phần chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân.