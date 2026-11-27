Quang cảnh khai mạc tập huấn.

Dự khai mạc có đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương)…

Đại biểu và học viên dự khai mạc tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn có 120 học viên là công chức, viên chức và thương nhân đến từ 6 xã khu vực biên giới của tỉnh, gồm: Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Pa Tần, Phong Thổ, Dào San và Sì Lở Lầu. Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến phát triển và quản lý chợ; Luật Quản lý ngoại thương; các quy định về thương mại biên giới; định hướng, quy hoạch phát triển cửa khẩu; dịch vụ logistics và một số văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc tập huấn.

Bên cạnh đó, học viên còn được phổ biến, hướng dẫn các quy định của cơ quan hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu; tìm hiểu các dịch vụ ngân hàng, thanh toán quốc tế và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện giao dịch thương mại.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và hiệu quả quản lý, kinh doanh cho đội ngũ công chức, viên chức và thương nhân tại khu vực biên giới. Đồng thời, giúp học viên nắm vững hơn những quy định của pháp luật về phát triển hạ tầng thương mại, hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới; nâng cao ý thức chủ động, tinh thần trách nhiệm và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại.

Hội nghị tập huấn dự kiến kết thúc vào sáng 28/11.