Tập huấn nâng cao năng lực quản lý giáo dục cho cấp xã sau sắp xếp

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, trao đổi 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: công tác quản lý các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền; nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp về tổ chức bộ máy và đội ngũ; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, công tác quản lý thu - chi, tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ; tham mưu bố trí kinh phí, xây dựng dự toán và thực hiện thanh quyết toán các khoản kinh phí theo quy định. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường; vai trò và trách nhiệm của UBND cấp xã trong chỉ đạo, quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát việc tổ chức ăn bán trú, nội trú theo phân cấp và quy định.

Hội nghị hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học; quản lý chuyên môn, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; huy động người học, duy trì sĩ số, quản lý học sinh; thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu ngành từ các cơ sở giáo dục, phòng văn hóa - xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm dữ liệu thông suốt, đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở được củng cố kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Theo kế hoạch, từ ngày 18 - 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức 3 lớp tập huấn cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục tiểu học và THCS, THCS, 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh.