Tập huấn nâng cao năng lực quản lý đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức

Chương trình tập huấn được tổ chức thành 2 lớp, mỗi lớp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2 đến 3/11 và từ ngày 4 đến 5/11.Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 25/2/2026 của UBND thành phố về bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2026.

Tại chương trình, chuyên gia Viện Năng suất Việt Nam giới thiệu tổng quan bộ tiêu chuẩn ISO 56000, cấu trúc ISO 56001 và các nội dung về hoạch định mục tiêu, quản lý rủi ro, huy động nguồn lực, đánh giá kết quả đổi mới sáng tạo.

Học viên được hướng dẫn phương pháp quản lý sáng kiến, đánh giá giá trị đổi mới, xây dựng kế hoạch hành động và lựa chọn sáng kiến thí điểm phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Thông qua tập huấn, thành phố hướng đến hình thành tư duy quản lý đổi mới sáng tạo có hệ thống, nâng cao chất lượng tham mưu chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp và từng bước hiện đại hóa nền hành chính.