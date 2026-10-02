Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ hội và nông dân

Đồng chí Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động của tổ hợp tác, HTX và các mô hình liên kết sản xuất. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, liên kết giữa các hộ nông dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể…

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Giảng viên truyền đạt các nội dung về kinh tế tập thể, HTX kiểu mới tới các học viên.

Thông qua lớp tập huấn, Hội Nông dân tỉnh hướng tới nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội và cán bộ chủ chốt các tổ hợp tác, HTX; giúp các đại biểu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất tại cơ sở. Hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh giai đoạn 2024-2030, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp; hỗ trợ hội viên thành lập và phát triển các mô hình kinh tế tập thể.