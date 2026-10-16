Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Toàn cảnh lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm an ninh môi trường. Đối với lực lượng công an nhân dân, nhiệm vụ này còn gắn liền với trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản công; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chủ động phòng ngừa vi phạm. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ là yêu cầu thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, thực hiện dịch vụ các-bon rừng, lập dự toán và huy động kinh phí lâm nghiệp; đồng thời giải đáp vướng mắc về xác định ranh giới rừng, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đồng chí Lại Huy Hoài, báo cáo viên đang tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, chiến sĩ được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công an các đơn vị, địa phương trong tình hình mới.

Đại biểu và cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị chụp hình lưu niệm tại lớp tập huấn