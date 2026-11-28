Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN, công chức theo dõi công tác phụ nữ các xã, phường và chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu tại cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề: tổng quan mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” giai đoạn 2026 - 2030 và hệ thống chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia kinh tế tập thể; quy trình, thủ tục tư vấn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã mới và định hướng phát triển mô hình gắn với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, tài nguyên bản địa.

Đại biểu dự lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, các học viên được trao đổi về giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý; kỹ năng kết nối nguồn vốn, xúc tiến thương mại, ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm...

Thông qua tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn và đồng hành cùng hội viên, phụ nữ trong thành lập mới, củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành góp phần tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm OCOP, tài nguyên bản địa và ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể.