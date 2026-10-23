Tập huấn nâng cao năng lực phát triển du lịch cộng đồng Trà Nhiêu

Các chuyên đề kết hợp giữa trao đổi kiến thức và thực hành, giúp học viên vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 1080/KH-SVHTTDL ngày 11/8/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Tham dự lớp tập huấn có 50 học viên gồm đại diện thành viên Tổ quản lý Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, các hộ dân đang hoặc có nhu cầu làm du lịch cùng đại diện chi đoàn thanh niên, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ.

Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng, vai trò của người dân trong phát triển du lịch; kỹ năng đón tiếp, giao tiếp và phục vụ khách; nâng cao chất lượng dịch vụ. Các chuyên đề kết hợp giữa trao đổi kiến thức và thực hành, giúp học viên vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương.

Học viên tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Thông qua chương trình, học viên được trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng để chủ động tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng trao đổi, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Bình yên sông nước làng Trà Nhiêu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Qua đó, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xây dựng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, thân thiện; đồng thời quảng bá, lan tỏa hình ảnh làng Trà Nhiêu đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.