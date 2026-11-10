Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý cho cán bộ cấp xã

Sáng 10-11, Sở Nội vụ phối hợp với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức khai giảng chương trình tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và quản lý cho cán bộ cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực phía bắc Khánh Hòa.

Tham dự khai giảng có ông Huỳnh Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ Nguyễn Kim Đức - Trưởng khoa Kinh tế, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển vùng UEH.

Ông Huỳnh Mạnh Thắng phát biểu tại buổi khai giảng.

Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Huỳnh Mạnh Thắng cho biết, theo định hướng quy hoạch tỉnh, cực tăng trưởng phía bắc lấy Khu kinh tế Vân Phong làm hạt nhân phát triển công nghiệp và logistics biển. Điều này đặt ra cho chính quyền cấp xã những nhiệm vụ trực tiếp: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng; giải phóng mặt bằng, tái định cư; hỗ trợ nhà đầu tư; bảo vệ môi trường; bảo đảm sinh kế cho người dân khi không gian sản xuất thay đổi.

Để lớp học đạt kết quả, các học viên cần mạnh dạn trình bày những vướng mắc của địa phương; khi kết thúc khóa học, xác định được ít nhất 1 việc sẽ thay đổi tại đơn vị. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực điều hành trong điều kiện phân cấp, phân quyền mạnh; nâng cao khả năng phân tích tình hình kinh tế - xã hội địa phương, năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu và làm việc trên môi trường số.

Ông Huỳnh Mạnh Thắng đề nghị UEH tăng cường tình huống thực tiễn gắn với đặc điểm khu vực phía bắc tỉnh để học viên có thể vận dụng ngay kiến thức vào công việc. Sở Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với UEH trong quá trình tổ chức lớp; tổng hợp kiến nghị của học viên để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Các học viên tham dự chương trình tập huấn.

Trong 7 ngày với 14 buổi học, 70 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã đương nhiệm và công chức, viên chức được quy hoạch chức danh tương đương được bồi dưỡng 9 chuyên đề, gắn với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía bắc tỉnh. Chương trình kết hợp giảng dạy lý thuyết và nghiên cứu tình huống; tập trung vào những vấn đề, điểm nghẽn trong quá trình phát triển của khu vực phía bắc tỉnh; chú trọng thảo luận, định hướng giải quyết thực tiễn.

9 chuyên đề tập trung vào 3 nhóm nội dung: Tầm nhìn, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững từ cấp tỉnh đến cấp xã khu vực phía bắc tỉnh trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kỹ năng lãnh đạo, quản trị thực thi, trọng tâm là đổi mới sáng tạo, vận hành thành phố thông minh và quản trị du lịch, dịch vụ chất lượng cao; chuyển đổi số và ứng dụng AI, công cụ quản trị phục vụ điều hành về tài chính - kế toán, quản trị rủi ro trong đấu thầu và định giá đất.

Các đại biểu, giảng viên và học viên chụp hình lưu niệm.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, lớp tập huấn thứ hai dự kiến khai giảng tại phường Ninh Chử vào ngày 11-11, diễn ra trong 7 ngày, nội dung thiết kế gắn với đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực phía nam Khánh Hòa.