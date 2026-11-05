Tập huấn, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ nữ cấp xã, phường

Đông đảo cán bộ nữ lãnh đạo và cán bộ nữ thuộc diện quy hoạch, quản lý tại các xã, phường tham dự lớp tập huấn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Lớp tập huấn với sự tham gia của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo và cán bộ nữ thuộc diện quy hoạch, quản lý tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong một ngày, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua các chuyên đề: Xây dựng kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở trong chính quyền địa phương 2 cấp; công tác cán bộ nữ; kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp trong công sở; bình đẳng giới trong công tác cán bộ.

Cùng với đó, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận và xử lý các tình huống phát sinh từ cơ sở, giúp học viên vận dụng kiến thức vào công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành tại địa phương.

Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng đặt ra cấp thiết.

Trong đó, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ.

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hướng đến nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ; đồng thời tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần phát huy vai trò, vị thế và sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị thành phố.