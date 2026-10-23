Tập huấn nâng cao năng lực giáo dục hòa nhập

Hoạt động được tổ chức tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch) và Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT (phường Ngũ Hành Sơn), nhằm triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khuyết tật.

Tại các lớp tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên được hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và thiết lập hồ sơ đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập. Các báo cáo viên cũng trao đổi những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập, đặc điểm của từng dạng khuyết tật và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân trên cơ sở xác định khả năng, nhu cầu, mục tiêu học tập của từng học sinh. Qua đó, giúp giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá phù hợp với năng lực của người học. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quy trình đánh giá, miễn, giảm hoặc thay thế nội dung môn học; sử dụng hồ sơ điện tử, chế độ phụ cấp đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật và phương pháp hỗ trợ học sinh rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý.

Thông qua tập huấn, ngành giáo dục thành phố hướng đến nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ giáo viên, tăng cường hiệu quả tổ chức giáo dục hòa nhập, góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh khuyết tật.