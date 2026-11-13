Tập huấn nâng cao năng lực giám sát, phòng chống bệnh dại

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoàng Bình Yên phát biểu tại lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 190 đại biểu là cán bộ chuyên trách đến từ các bệnh viện đa khoa công lập và ngoài công lập, Bệnh viện Nhi, các phòng tiêm chủng dịch vụ, phòng khám thú y trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật tình hình bệnh dại trên người và động vật tại Việt Nam, khu vực miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026; thực trạng bệnh dại trên người, động vật; tổng quan về phương pháp giám sát IBCM - giám sát bệnh dại dựa trên thông tin người bị động vật nghi dại cắn đến tiêm chủng.

Các chuyên gia cũng hướng dẫn nhận biết triệu chứng bệnh dại trên động vật, sàng lọc nguy cơ; giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch dại trên người và động vật; phối hợp lấy mẫu, sàng lọc bệnh phẩm nghi ngờ; kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm và bảo đảm an toàn sinh học trong quá trình thực hiện.

Chuyên gia Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn chuyên môn cho các học viên.

Bên cạnh đó, chương trình tập trung cập nhật kiến thức về phòng và điều trị dự phòng bệnh dại ở người bằng vắc xin, huyết thanh kháng dại; giới thiệu những tiến bộ trong kháng thể đơn dòng điều trị dự phòng bệnh dại.

Các đại biểu cũng được phổ biến kế hoạch hỗ trợ triển khai, mở rộng điểm tiêm huyết thanh kháng dại tại các cơ sở tiêm chủng công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh; trao đổi kỹ năng truyền thông nguy cơ phòng, chống bệnh dại trước, trong và sau khi xuất hiện ổ dịch.