Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác Hội Bảo trợ năm 2026

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu 2 chuyên đề trọng tâm: Chính sách của Đảng và Nhà nước về người khuyết tật, phương pháp tiếp cận; trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Bảo trợ tỉnh Sơn La; những nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các nội dung tập huấn giúp cán bộ cơ sở có thêm kiến thức để nhận diện đúng nhu cầu, tiếp cận phù hợp và triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Bảo trợ, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người khuyết tật, trẻ mồ côi và những người yếu thế trên địa bàn tỉnh.