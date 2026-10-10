Tập huấn nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Trong 2 ngày (10 và 11/10), Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho 55 cán bộ quản lý, thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt 3 chuyên đề: Những điểm mới của Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn; công tác quản trị HTX, Liên hiệp HTX; hướng dẫn lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế; ứng dụng chuyển đổi số trong HTX.
Các chuyên đề giúp học viên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực quản trị HTX, thực hiện đúng quy định về tài chính, kế toán, thuế và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-nghiep/tap-huan-nang-cao-nang-luc-cho-khu-vuc-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-iXPxWY9vR.html