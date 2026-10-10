Tập huấn nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt 3 chuyên đề: Những điểm mới của Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn; công tác quản trị HTX, Liên hiệp HTX; hướng dẫn lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế; ứng dụng chuyển đổi số trong HTX.

Học viên thực hành sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các ứng dụng phục vụ hoạt động của HTX.

Các chuyên đề giúp học viên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực quản trị HTX, thực hiện đúng quy định về tài chính, kế toán, thuế và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Giảng viên hướng dẫn học viên thực hành ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của HTX.