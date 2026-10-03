Tập huấn nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể

Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn có 110 học viên là cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất, kinh doanh; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối thị trường; nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro.

Giảng viên truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Nội dung giúp các học viên được bổ sung kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; từng bước đổi mới phương thức quản lý, chủ động ứng dụng công nghệ và nâng cao khả năng thích ứng với thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Học viên tham gia lớp tập huấn