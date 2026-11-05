Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội phụ nữ các cấp

Chiều 5-11, tại phường Nha Trang, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp về triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và công tác phối hợp liên ngành. Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Khánh Hòa và kết nối trực tuyến với 234 điểm cầu của Hội LHPN 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự tập huấn tại tỉnh Khánh Hòa có bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó trưởng Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cùng 70 cán bộ hội cấp tỉnh, cấp xã.

Các cán bộ hội tham gia tập huấn trực tiếp tại tỉnh Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều chủ trương, chính sách và quy định mới được ban hành, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ hội là không chỉ nắm vững các quy định mà còn phải biết vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, tổ chức triển khai đúng, đánh giá chính xác và hỗ trợ các gia đình hiệu quả. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp cán bộ hội cập nhật kiến thức, nắm chắc hơn các quy định, nhiệm vụ và phương pháp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Đây cũng là dịp để chị em trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động và công tác gia đình của các cấp hội trong thời gian tới.

Lớp tập huấn được kết nối trực tuyến với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ hội được thông tin về cơ chế thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; giới thiệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, cách thức triển khai, theo dõi đánh giá tiêu chí 6.4 “Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn 5 không, 3 sạch, 3 an” và trách nhiệm của Hội LHPN các cấp.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn giới thiệu, lấy ý kiến góp ý dự thảo bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 6.4 trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; giới thiệu các chương trình phối hợp về công tác gia đình giai đoạn 2026 - 2031…