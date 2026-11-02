Tập huấn nâng cao năng lực cho 120 cán bộ chuyên trách dinh dưỡng

Ngày 2 và 3-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có 120 cán bộ y tế đến từ 40 xã, phường khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Các học viên được tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực triển khai các hoạt động dinh dưỡng tại địa phương; hướng dẫn triển khai các hoạt động dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú.

Bên cạnh đó, các học viên được giới thiệu tổng quan và cập nhật những nội dung mới trong tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, điều trị suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 59 tháng tuổi; hướng dẫn công tác phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học và thực hiện báo cáo giám sát các yếu tố nguy cơ dẫn đến thương tích tại cơ sở giáo dục. Đồng thời, được bổ sung kỹ năng thực hành về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em.

Các học viên trao đổi với giảng viên về một số nội dung.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống suy dinh dưỡng, đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả các hoạt động dinh dưỡng tại địa phương.