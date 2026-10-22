Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Hội nghị tập huấn cho nông dân

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã rà soát, triển khai các nội dung thuộc Kế hoạch số 114-KH/ĐU ngày 6/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Kế hoạch số 119-KH-TU ngày 15/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tại phường, xã, thôn, tổ dân phố, đồng thời tăng cường kiến thức chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Cụ thể, Chi cục đã tổ chức một lớp tập huấn hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và phụ phẩm nông nghiệp tại xã Hồng Thái. Thành phần tham gia gồm cán bộ quản lý, đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, trưởng và phó thôn, khu phố, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng nông dân trên địa bàn.

Thông qua hoạt động tập huấn, các đối tượng tham gia được hướng dẫn về thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật và phụ phẩm nông nghiệp. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong việc xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động canh tác, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng đã triển khai ba lớp tập huấn hướng dẫn viên cộng đồng về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây cà phê và cây lúa tại các xã Đắk Mil, Đam Rông 2 và Bắc Bình. Đối tượng tham gia là trưởng, phó thôn và những nông dân tiêu biểu trong sản xuất trồng trọt tại địa phương.

Việc tổ chức các lớp tập huấn IPHM hướng đến nâng cao kiến thức, năng lực cho lực lượng nòng cốt tại cộng đồng, tạo điều kiện để kiến thức chuyên môn về quản lý sức khỏe cây trồng được phổ biến đến người sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nói trên là những nội dung được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng triển khai nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường./.